Abruzzo: emergenza sanitaria, centrosinistra chiede convocazione urgente Commissione sanità (3)

- Veniamo all'aumento delle figure professionali sanitarie: per assistenti sociali è stato annunciato un investimento di 312.000, mentre per l'assunzione di circa 200 fra infermieri di famiglia e di comunità, l'investimento è di 7.284.000. Quando entreranno in servizio? C'erano fondi pari a 1.500.000 euro per il sistema informativo covid, che prevede una piattaforma informatica che avrebbe dovuto potenziare il tracciamento ma che in verità è saltata e di cui, a parte i bollettini giornalieri su dati e tamponi, non abbiamo visto l'utilità, mentre ci sono noti i calvari che chi interloquisce con le Asl deve vivere, se è in attesa di sapere se è contagiato o no. Sempre sul personale si è parlato di incentivi per 219.000 euro, ma di questi giorni ci sono tristemente note solo le richieste di soldi indietro, succede alla Asl di Pescara per indennità percepite da chi ha retto la prima linea e finite persino in contenzioso. Telemedicina per il monitoraggio dei pazienti, si è detto che l'Abruzzo sarebbe fra le prime regioni d'Italia ad usufruirne, non ne conosciamo però la portata, né gli effetti. Ecco perché chiediamo un confronto vero che parta da numeri rigorosi, certificati, credibili. Degli annunci e dei tavoli non sappiamo più che farcene e non aiutano l'Abruzzo ad affrontare la fase 4, né la crisi che ne consegue". (Gru)