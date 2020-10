M5s: Lombardi, coniugare regola secondo mandato con esperienza e competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, come tutti gli attivisti che si sono riuniti negli incontri territoriali on line per il secondo appuntamento degli Stati generali del Movimento 5 stelle su 'Organizzazione, regole e principi', sono intervenuta per esprimere il mio personale pensiero su quelli che secondo me devono essere i focus principali". Così, in un post Facebook di Roberta Lombardi sulla prima sessione del secondo appuntamento degli Stati generali del M5s. "Tre i temi fondamentali che ho evidenziato. Principi identitari: la regola del secondo mandato non si tocca. Questo è il principio inderogabile inderogabile del Movimento 5 stelle. Come ho sempre detto, la politica non può essere una professione perché altrimenti il politico vive per la ricerca del consenso. E' pur vero che negli anni ci siamo resi conto che c'è bisogno anche delle competenze e delle esperienze: nell'evoluzione della nostra vita come M5S, quella della meritocrazia è un'esigenza reale, che va contemplata all'interno della necessità di coniugare fedeltà al principio che la politica non può essere una professione con il bisogno di valorizzare esperienza e competenze, mettendole magari al servizio del Movimento". (segue) (Com)