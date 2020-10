M5s: Lombardi, coniugare regola secondo mandato con esperienza e competenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed ancora. "Struttura organizzativa nazionale: visto che, com'è stato ampiamente condiviso durante il nostro confronto - aggiunge Lombardi - l'intelligenza collettiva è un altro principio identitario fondamentale del M5S, la nostra leadership dev'essere collegiale e ognuno dei suoi componenti deve avere delle funzioni e dei compiti specifici in modo che si possa anche giudicare meglio il lavoro di ciascuno. Agli attuali facilitatori regionali, bisogna aggiungere altre due figure di riferimento: una per consiglieri regionali e comunali d'opposizione, che hanno delle esigenze specifica, e un'altra che invece supporti i sindaci i consiglieri di maggioranza, che hanno un altro tipo di approccio rispetto ai primi. Organizzazione dei territori: dobbiamo coniugare sui territori dimensione digitale e fisica. I gruppi territoriali locali devono essere certificati e riconosciuti, con il logo M5s, affinché si dimostri che fanno attività sul territorio e vanno regolamentati con regole valide su tutto il territorio nazionale, che indichino innanzitutto: come si entra a far parte ed, eventualmente, come si esce dal gruppo territoriale, visto che spesso alcuni conflitti legati a singoli individui hanno compromesso la sopravvivenza e la funzionalità dell'intero gruppo". (segue) (Com)