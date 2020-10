M5s: Lombardi, coniugare regola secondo mandato con esperienza e competenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Identificazione degli attivisti - conclude Lombardi - con l'indicazione delle loro specificità e in modo da capire come valorizzarle. Le candidature a tutti i livelli, che riguardino attivisti o meno, devono essere decise in prima battuta dagli attivisti del territorio, che deve fare da primo filtro, e, in un secondo momento, devono essere messe sulla piattaforma on line per essere sottoposte al voto di tutti gli iscritti. In sintesi: coniugare, da un lato, il principio del tetto del secondo mandato con l'esigenza di valorizzare esperienza e competenze e, dall'altro, tenere insieme dimensione digitale e fisica nell'attività sui territori e nel rapporto con i gruppi locali". (Com)