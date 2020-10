Usa: Trump si congratula con forze speciali per liberazione connazionale rapito in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è congratulato per il successo dell’intervento delle forze speciali per la liberazione del connazionale Philip Walton rapito in Niger. “Grande vittoria per le nostre Forze speciali Usa davvero d’elite oggi”, ha twittato il leader della Casa Bianca, annunciando ulteriori dettagli più tardi. Anche il segretario di Stato, Mike Pompeo, sullo stesso social network, ha elogiato “il lavoro eccezionale dei militari statunitensi oggi per liberare un cittadino statunitense preso in ostaggio in Niger e ricongiungerlo con la sua famiglia”. Walton, 27 anni, era stato sequestrato il 26 ottobre da un gruppo di uomini armati nel villaggio di Massallata, dove vive con la moglie e la figlia, nel dipartimento di Birnin Konni, vicino al confine con la Nigeria. La sua liberazione, ad opera del Seal Team Six, ha coinvolto i governi di Niger, Stati Uniti e Nigeria. Il portavoce capo del Pentagono, Jonathan Hoffman, ha precisato che Walton è al sicuro ed è affidato al Dipartimento di Stato e che nessun militare è rimasto ferito e ha ringraziato i partner internazionali.(Nys)