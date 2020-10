Covid: sindaco Frosinone, presentata la app "FR Monitoraggio", interesse da parte dell'Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata sabato mattina "FR monitoraggio" per il controllo ed il contenimento del Covid-19, realizzata su indicazione del sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, di concerto con il dipartimento di Prevenzione della Asl. "L'applicazione sarà attiva, con le sue funzionalità - si legge in una nota - già dalla prossima settimana. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Ottaviani e Sandro Ricci, coordinatore del Ced comunale; da remoto, Lorenzo Turchi della società specializzata Sdda e il dottor Giancarlo Pizzutelli, direttore del dipartimento di Prevenzione della Asl di Frosinone. L'applicativo per il monitoraggio del virus sarà composto da due distinti profili di gestione dei dati: uno, il primo, ad uso esclusivamente interno e destinato agli enti pubblici competenti sulla materia dell'emergenza sanitaria; il secondo, ad uso esterno, con accesso diretto e gratuito da parte dell'intera popolazione. Attraverso il sistema di georeferenziazione (si ribadisce, ad uso esclusivamente 'interno'), associando i nominativi dei contagi agli elementi soggettivi delle schede anagrafiche, contenenti parenti e affini, gli enti potranno monitorare l'andamento della curva ai fini dell'analisi epidemiologica dei dati, effettuando inoltre un efficace tracciamento dei contatti delle persone che dovessero avere riscontrato, ovvero che potrebbero potenzialmente riscontrare, positività al virus". (segue) (Com)