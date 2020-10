Covid: sindaco Frosinone, presentata la app "FR Monitoraggio", interesse da parte dell'Oms (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro profilo di gestione, invece, "è programmato proprio per la consultazione esterna da parte dei singoli cittadini, i quali avranno la possibilità di riscontrare, in forma del tutto anonima, l'evoluzione e diffusione del virus nelle dieci zone in cui risulterà divisa la città, evitando in tal modo la frequentazione e lo stazionamento temporaneo degli ambiti nei quali dovessero concentrarsi situazioni di maggiore criticità. Risulterà, infatti, visualizzabile immediatamente il numero delle persone positive, o in isolamento o quarantena, nelle aree geografiche di riferimento. La popolazione sarà, quindi - si legge ancora nella nota del comune di Frosinone - in grado di monitorare la curva a partire dai numeri più aggiornati (suddivisi in categorie di ricerca) e nel pieno rispetto della privacy, sia delle persone colpite dal virus, sia di quanti installeranno l'app sul proprio dispositivo". "L'app FR Monitoraggio del Comune di Frosinone – ha dichiarato il sindaco, Nicola Ottaviani – costituisce uno strumento innovativo che ha già suscitato interesse ben oltre i confini provinciali. È la prima volta, infatti, che tale servizio, pensato inizialmente per l'impego nel settore sociale, è utilizzato nell'ambito del tracciamento e della prevenzione del Covid-19 da parte di un Comune capoluogo. Il direttore vicario dell'Organizzazione mondiale della sanità, Ranieri Guerra, a cui l'applicativo è stato illustrato da parte del dott. Lorenzo Turchi, ha espresso grande interesse per l'iniziativa che il Comune di Frosinone sta per lanciare, in quanto costituisce un modello interessante di analisi per le città dalle dimensioni analoghe a quella di Frosinone". (segue) (Com)