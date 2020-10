Covid: sindaco Frosinone, presentata la app "FR Monitoraggio", interesse da parte dell'Oms (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo combattendo, da mesi, contro un nemico subdolo, contro il quale dobbiamo mettere in campo ogni risorsa disponibile – ha aggiunto il sindaco Ottaviani - Continuare a tenere alta l'attenzione significa utilizzare il più possibile le mascherine ed evitare il contatto fisico, igienizzando mani e ambienti quasi in modo compulsivo. Anche la tecnologia può costituire un valido alleato in questa battaglia: ogni mezzo per contrastare la diffusione del virus può risultare essenziale e, addirittura, vitale ed è per questo motivo che, anche sul fronte tecnologico, il Comune di Frosinone vuole essere presente, dotando i cittadini di uno strumento in più per proteggere la propria salute e quella della intera collettività". (Com)