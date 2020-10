Milano: cambiano le celebrazioni per Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti per l’assenza di mons. Delpini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della positività al Covid-19 emersa ieri, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, non potrà presiedere le celebrazioni previste per la solennità di Tutti i Santi e per la Commemorazione dei defunti. Questo il nuovo calendario, con i relativi celebranti. Domenica 1° novembre: alle ore 11 in Duomo, Messa presieduta dall'Arcidiacono mons. Giordano Ronchi; alle ore 15.30 al cimitero Monumentale di Milano, la Messa per la Commemorazione dei defunti sarà presieduta da padre Saverio Biasi, del Convento dei Frati minori di Via Farini. Lunedì 2 novembre: alle 9.30, nella basilica di Sant'Ambrogio, celebrerà la Messa per i defunti delle forze armate l'abate, mons. Carlo Faccendini; alle 15.30, al cimitero di Chiaravalle celebrerà la Messa mons. Mario Antonelli, Vicario episcopale per l'Educazione e la Celebrazione della Fede; alle 17.30 in Duomo celebrerà la Messa mons. Fausto Gilardi, penitenziere maggiore del Capitolo. La prevista visita di monsignor Delpini per pregare in altri cimiteri milanesi (Musocco, Bruzzano. Lambrate, Greco e Baggio) viene annullata, così come gli altri impegni pubblici dell'arcivescovo fino al termine della quarantena.(Com)