Biella: Città creativa Unesco, nasce associazione per promuovere candidatura

Nasce l'Associazione Biella Città Creativa Unesco. Ieri mattina, nell'ufficio del notaio Raffaello Lavioso, è stato firmato nella sala del consiglio di Palazzo Oropa l'atto costitutivo dell'associazione. Si tratta del documento ufficiale che consentirà al tavolo di diventare operativo, per lo sviluppo dei progetti indicati in sede di candidatura. Nel ruolo di soci fondatori: il Comune di Biella, rappresentato dal sindaco Claudio Corradino che sarà anche presidente della nascente associazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, rappresentata dal suo presidente Franco Ferraris, e la Fondazione Pistoletto Onlus, rappresentata dal consigliere delegato Paolo Naldini. Come si legge nell'atto costitutivo l'associazione "si pone l'obiettivo di realizzare i progetti previsti nel documento di candidatura della Città di Biella a Città Creativa Unesco 2019". L'associazione, ispirandosi ai principi di reciproca collaborazione tra soggetti pubblici e privati, promuoverà attività di cooperazione, tavoli tematici, rapporti di collaborazione e l'organizzazione di iniziative culturali, artistiche, turistiche per lo sviluppo della conoscenza della città e del territorio. L'associazione si ispira ai principi dell'agenda Onu 2030.