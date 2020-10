Russia: arrestato uomo che ha aggredito agenti di polizia vicino sede ministero Interno a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato nel centro di Mosca dopo aver attaccato gli agenti di polizia vicino all'edificio del ministero dell'Interno russo. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", riprendendo quanto affermato da Yulia Ivanova, portavoce presso il Comitato investigativo russo. L'individuo ha aggredito e colpito diversi agenti di polizia che controllavano l'ordine pubblico in via Petrovka a Mosca, ha spiegato Ivanova. "L'uomo, nato nel 1988, è stato arrestato e sono attualmente in corso i necessari procedimenti", ha aggiunto la portavoce.(Rum)