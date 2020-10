Islam: Macron, comprendo sentimenti musulmani per pubblicazione vignette su Maometto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato oggi in un’intervista all'emittente del Qatar “Al Jazeera” di aver compreso i sentimenti dei musulmani nei confronti delle vignette sul profeta Maometto pubblicate dal settimanale satirico francese “Charlie Hebdo”, affermando, in riferimento agli attacchi terroristici avvenuti nei giorni scorsi in Francia, che “vi sono persone che distorcono gli insegnamenti dell'Islam”. A inizio ottobre, Macron ha presentato una legge che punta a lottare contro i separatismi e contro l'islamismo radicale indicando cinque "pilastri". Il primo consiste "in un insieme di misure di ordine e di neutralità del servizio pubblico", considerato che i rappresentanti locali sono mesi "sotto pressione" da gruppi o comunità. Il secondo riguarda le associazioni. Il terzo "pilastro" si concentra sulla scuola. (segue) (Res)