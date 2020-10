Islam: Macron, comprendo sentimenti musulmani per pubblicazione vignette su Maometto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Macron ha annunciato che a partire dal prossimo anno "l'istruzione a scuola diventerà obbligatoria per tutti a partire dai tre anni", mentre "l'istruzione a domicilio" sarà limitata soprattutto per motivi di salute. Per il quarto orientamento Macron ha proposto di mettere fine alla formazione di imam in Turchia, Marocco e Algeria, in "modo totalmente sereno con questi paesi", avviando la formazione delle guide religiose in Francia. Il quindi pilastro della proposta di legge di Macron riguarda un rafforzamento della "presenza repubblicana", con un incremento di risorse in dotazione ai servizi pubblici territoriali. (segue) (Res)