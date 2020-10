Islam: Macron, comprendo sentimenti musulmani per pubblicazione vignette su Maometto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese è stato profondamente criticato dai Paesi musulmani, in particolare dalla Turchia, per aver descritto un Islam in crisi. Il governo di Ankara si è spinto oltre, annunciando il boicottaggio dei prodotti francesi, con il presidente Recep Tayyip Erdogan, che ha definito l’omologo francese una persona con problemi mentali. Nell’intervista ad “Al Jazeera”, le cui posizioni sono vicine al movimento dei Fratelli musulmani sostenuti dal governo turco, Macron ha sottolineato le sue osservazioni sono state distorte per far sembrare che la presidenza francese fosse a favore delle vignette satiriche su Maometto. Il presidente francese ha osservato che le vignette sono state pubblicate da media indipendenti. Nell’intervista, Macron ha sottolineato che la maggior parte delle vittime del terrorismo sono musulmane e che gli atti commessi in nome della religione sono stati un flagello anzitutto per l’Islam. (Res)