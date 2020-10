Governo: Orlando, tensioni passino in secondo piano, non è momento di divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non definirei i rapporti tra Conte e il Pd ai minimi. Anche se ci fossero stati degli elementi di tensione, e in alcuni passaggi ci sono stati perché reclamavamo un ruolo più attento alle questioni complessive della maggioranza da parte di Conte, mi pare che passino in secondo piano rispetto all'esigenza di fronteggiare al meglio questa imprevista crescita dei contagi. Non è il momento di divisioni o di fratture. Lo ha detto a L'Ospite, su Sky TG24 Andrea Orlando, vicesegretario del Pd. (Rin)