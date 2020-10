Imprese: Micillo (Intesa Sanpaolo), colmare gap in sostenibilità energetica e investimenti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario colmare gap in sostenibilità energetica con altri paesi europei e aumentare gli investimenti pubblici. Lo afferma Mauro Micillo, responsabile della divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo), nel corso del Festival dell’ottimismo del quotidiano “Il Foglio”. "Intesa Sanpaolo non ha fatto mancare aiuto alle imprese: grazie anche al governo siamo riusciti a stare vicini alle aziende. Ricordiamo anche i finanziamenti garantiti da Sace", aggiunge Micillo, che sottolinea l'importanza dell'integrazione delle filiere per essere competitivi e dell'accelerazione su investimenti sostenibili, "dove Intesa Sanpaolo è leader assoluto". (Rin)