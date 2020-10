Grecia-Turchia: premier Mitsotakis, unità dei popoli è fondamentale in momenti difficili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità dei popoli Grecia e Turchia è della massima importanza in un momento difficile, nonostante i disaccordi esistenti. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis, esprimendo le condoglianze alle famiglie delle vittime del potente terremoto che ha colpito venerdì la provincia turca di Smirne. "Ci sono molte vittime e perdite enormi in Turchia. Ho già contattato il presidente Recep Tayyip Erdogan, sottolineando che, nonostante le difficoltà nelle nostre relazioni, in questi momenti l'unità dei nostri popoli è di fondamentale importanza. Proteggere la vita umana va oltre i confini e le divergenze. Lo ringrazio per la risposta positiva alla mia telefonata", ha detto Mitsotakis. (segue) (Gra)