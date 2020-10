Grecia-Turchia: premier Mitsotakis, unità dei popoli è fondamentale in momenti difficili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il presidente turco Erdogan ha ringraziato il primo ministro greco Mitsotakis per la vicinanza manifestata con il colloquio telefonico intercorso dopo il terremoto che ha colpito un tratto di mare tra i due paesi. "Offro le mie condoglianze a tutta la Grecia per conto mio e del popolo turco. Anche la Turchia è sempre pronta ad aiutare la Grecia a curare le sue ferite", ha dichiarato Erdogan. "Che due vicini mostrino solidarietà in tempi difficili ha più valore che molte altre cose nella vita", ha osservato il presidente turco. Il primo ministro greco Mitsotakis ha telefonato al presidente turco Erdogan per offrire le sue condoglianze "per la tragica perdita di vite umane dal terremoto che ha colpito entrambi i nostri paesi". "Qualsiasi siano le nostre differenze, in questi tempi i nostri popoli devono stare insieme", ha dichiarato il premier greco. (Gra)