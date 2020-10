Usa: dipartimento di Stato, liberazione connazionale rapito in Niger avvenuta in Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione di Philip Walton, il cittadino statunitense sequestrato in Niger il 26 ottobre, è avvenuta in Nigeria. Lo ha confermato il dipartimento di Stato Usa, al quale è stato affidato il giovane uomo tratto in salvo. “Gli Stati Uniti sono impegnati per il ritorno in sicurezza di tutti i cittadini statunitensi tenuti prigionieri. Abbiamo mantenuto questo impegno la scorsa notte in Nigeria, dove alcuni dei nostri più coraggiosi e qualificati guerrieri hanno liberato un cittadino statunitense dopo che un gruppo armato lo aveva preso in ostaggio al di là del confine in Niger”, si legge in un comunicato del segretario di Stato, Mike Pompeo. “Grazie allo straordinario coraggio e alle capacità dei nostri militari, al sostegno dei nostri professionisti dell’intelligence e ai nostri sforzi diplomatici, l’ostaggio si riunirà con la sua famiglia. Non abbandoneremo mai un americano tenuto in ostaggio”, conclude la nota. Walton, 27 anni, era stato sequestrato da un gruppo di uomini armati nel villaggio di Massallata, dove vive con la moglie e la figlia, nel dipartimento di Birnin Konni, vicino al confine con la Nigeria. La sua liberazione, ad opera del Seal Team Six statunitense, ha coinvolto i governi dei tre paesi interessati. Il portavoce capo del Pentagono, Jonathan Hoffman, ha precisato che nessun militare è rimasto ferito e ha ringraziato i partner internazionali.(Nys)