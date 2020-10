Italia-Algeria: presidente Mattarella invia a omologo Tebboune messaggio di pronta guarigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso in una nota gli auguri di pronta guarigione per l’omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, attualmente ricoverato in Germania. Lo riferisce un messaggio su Twitter dell’ambasciata d’Italia in Algeria. “Voglio esprimere a nome della Repubblica italiana e a mio nome i migliori e più calorosi auguri per un pronto e rapido ristabilimento”, si legge nel messaggio. Lo scorso 29 ottobre la presidenza algerina ha riferito che il capo dello Stato "sta attualmente ricevendo cure adeguate” in Germania “e il suo stato di salute è stabile e non desta preoccupazione”. “Lo staff medico afferma che i risultati degli esami approfonditi a cui è stato sottoposto il presidente sono rassicuranti", ha affermato la presidenza algerina nel comunicato stampa. Tebboune ha ricevuto messaggi di pronta e rapida guarigione dal cancelliere tedesco Angela Merkel, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sánchez e dal presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, indica la presidenza della Repubblica. Tebboune, 74 anni, è stato trasferito il 28 ottobre in Germania per ricevere cure mediche. Il giorno prima, il presidente era stato trasferito presso l'ospedale militare di Algeri, dopo alcuni giorni di isolamento. Sebbene la presidenza non abbia informato della potenziale infezione da virus Sars-CoV-2 di Tebboune, alcuni membri del suo staff hanno effettivamente contratto la Covid-19, motivo per cui il capo dello Stato era stato posto in quarantena precauzionale.(Res)