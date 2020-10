Bulgaria-Nord Macedonia: Sofia chiede a Skopje "il riconoscimento della verità storica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria non mette in discussione il diritto della Macedonia del Nord all’autodeterminazione, ma chiede il riconoscimento a Skopje della verità storica. Lo ha affermato la ministra degli Esteri bulgara Ekaterina Zakharieva, nel corso di un’intervista ripresa dall’agenzia di stampa macedone “Mia”. Sofia non intende tantomeno mettere in discussione il diritto della Macedonia del Nord “a chiamare il loro linguaggio come vogliono”, ha detto Zakharieva. Le autorità della Bulgaria sono dunque “pronte a riconfermare l’attuale situazione”, ma chiedono alla controparte di riconoscere “la verità storica” in merito alle questioni relative all'identità nazionale macedone, ovvero afferenti la lingua e gli eroi nazionali, come Goce Delcev. (segue) (Seb)