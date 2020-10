Bulgaria-Nord Macedonia: Sofia chiede a Skopje "il riconoscimento della verità storica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zakharieva ha in precedenza affermato che la Bulgaria è pronta a bloccare l'avvio dei negoziati di adesione tra la Macedonia del Nord e l'Unione europea. Secondo la ministra, Skopje non ha rispettato le disposizioni contenute del Trattato di amicizia firmato nel 2017 dai due paesi. Il governo di Sofia, ha detto Zaharieva, prenderà una decisione in merito il prossimo 10 novembre. "L'accordo non viene attuato coscienziosamente", ha affermato il ministro bulgaro, respingendo le accuse secondo cui Sofia avrebbe chiesto alla Macedonia del Nord di cambiare la Costituzione. Nel 2017 la Bulgaria e la Macedonia del Nord hanno firmato un Trattato di amicizia, che Skopje considera l'unica condizione preliminare per l'avvio dei negoziati con l'Ue. (segue) (Seb)