Bulgaria-Nord Macedonia: Sofia chiede a Skopje "il riconoscimento della verità storica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 22 ottobre il premier macedone Zoran Zaev, insieme al vicepremier Nikola Dimitrov e al ministro degli Esteri Bujar Osmani, ha avuto delle conversazioni in videoconferenza con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il vicepresidente della Commissione europea e Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Joseph Borrell, il commissario per l'Allargamento Oliver Varhelyi e il presidente del parlamento europeo David Sassoli. "Abbiamo espresso la speranza che la preparazione della Macedonia del Nord (all'avvio dei negoziati di adesione) sia formalizzata con l'adozione del quadro negoziale all'inizio del prossimo mese, (adozione) seguita dalla prima conferenza intergovernativa entro la fine dell'anno", ha affermato oggi il primo ministro al termine degli incontro online. "Abbiamo detto ai nostri interlocutori che il nostro percorso verso l'Ue non ha alternative e che ci aspettiamo di muovere i primi passi molto presto", ha proseguito Zaev. (segue) (Seb)