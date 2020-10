Covid: Regione Lazio, utilizzo alberghi già da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desta sorpresa la lettera del Comune di Roma sottoscritta da Federalberghi sulla necessità di coinvolgere gli alberghi nell’ospitalità di casi Covid". Lo dichiara in una nota la Regione Lazio. "Sorpresa perchè a Roma e nel Lazio - aggiunge - questo rapporto avviene fin dall’inizio della pandemia. Grazie ad accordi tra la Regione Lazio con Federalberghi e altre associazioni, centinaia di camere in hotel sono utilizzate dal servizio sanitario e svolgono un ruolo prezioso in relazione con le Asl. Anche in questo momento, grazie a convenzioni in essere, molti alberghi della capitale e della Regione Lazio ospitano persone in cura. Fin dall’inizio della pandemia la Regione ha messo in campo tutte le misure necessarie a sostenere lo sforzo degli ospedali e l’uso di strutture alberghiere per ospitare casi di Covid è proprio una di queste".(Com)