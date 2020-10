Torino: bottiglie con liquido infiammabile disseminate ad Avigliana, Comune chiede aiuto ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da una settimana vengono periodicamente trovate, sul territorio di Avigliana (Torino), bottiglie di aranciata piene di un liquido non identificato di colorazione scura o rossiccia. Non si tratta di bevande; da una prima analisi, il contenuto delle bottiglie sembrerebbe essere un liquido industriale infiammabile, che qualcuno sta disseminando nelle zone Bertassi e San Francesco. Al momento sono stati individuati quattro diversi punti di sversamento, anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini che, durante le passeggiate nei boschi, li hanno scoperti. Si tratta di discariche in via Grignetto, via Sacra san Michele e via Cascina Rolle. "Poiché temiamo – spiega l'assessora all'Ambiente Fiorenza Arisio – che chi sta smaltendo illegalmente questi liquidi potrebbe continuare a farlo ancora, chiediamo ai cittadini che dovessero trovarne altri, di segnalarli direttamente all'ufficio Ambiente (aperto dal lunedì al venerdì) al numero 0119769171 o via e-mail a ambientenergia@comune.avigliana.to.it allegando possibilmente una descrizione precisa del punto di ritrovamento. Ringraziamo anticipatamente chiunque avesse anche informazioni utili ad aiutare i nostri vigli nell'individuazione di chi sta attuando questa opera sistematica di inquinamento del nostro territorio".(Rpi)