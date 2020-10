Covid: Raggi, aiutiamo lavoratori con proposta uso hotel per asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aiutare i lavoratori che stanno soffrendo la crisi, soprattutto quelli legati alle attività commerciali e turistiche; alleggerire la pressione sugli ospedali; ed evitare i contagi all'interno delle nostre famiglie. Sono gli obiettivi che ci siamo posti di fronte alla risalita dei numeri del contagio da Covid-19". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Per rispondere a queste esigenze, decongestionare i presidi sanitari e sostenere gli hotel di Roma che attualmente non stanno lavorando, insieme al presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e in accordo con Federalberghi Roma . aggiunge - ho inviato una lettera al premier Giuseppe Conte e al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: chiediamo di dare la possibilità agli alberghi della nostra città di ospitare gli asintomatici, i paucisintomatici e le persone in quarantena attingendo ai fondi governativi per le attività in difficoltà". (segue) (Rer)