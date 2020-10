Covid: Raggi, aiutiamo lavoratori con proposta uso hotel per asintomatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa soluzione, prosegue Raggi, "consentirebbe di isolare con maggiore efficacia le persone risultate positive al Covid-19 e che hanno difficoltà a svolgere il periodo di isolamento nella propria casa, magari perché troppo piccola o perché non è possibile rimanere distanziati dai propri cari. In questo momento - sottolinea la sindaca - è fondamentale mettere in campo ogni misura possibile per combattere il virus e per limitare al massimo il contagio, soprattutto quello che avviene, con molta facilità, in ambienti familiari. Questa azione permetterebbe, inoltre, di non gravare sui medici di famiglia. Nella lettera che abbiamo inviato, infatti, suggeriamo anche di associare all'ospitalità nelle strutture alberghiere l'assistenza medica delle Unità speciali di continuità assistenziale per permettere ai medici di base di occuparsi di altri malati, a partire da quelli ordinari". (segue) (Rer)