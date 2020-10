Decreto Ristori: Caritas Ambrosiana, bene prolungamento stop aste immobiliari su prima casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Caritas Ambrosiana e presidente della Fondazione San Bernardino, Luciano Gualzetti, all'indomani dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Ristori, in una nota plaude alla proroga da parte del governo della moratoria sulle procedure esecutive sulle prime case fino al 31 dicembre. "Bene il prolungamento dello stop alle aste immobiliari, anche se restano ancora esclusi titolari di negozi e laboratori. Ora il governo aiuti le famiglie in sofferenza finanziaria ad affrontare la dura crisi economica che l'emergenza sanitaria ha aggravato, rivedendo le norme sui crediti deteriorati, così come hanno fatto altri paesi europei", osserva Gualzetti. "Grazie a questa misura che insieme a molti altri avevamo suggerito - prosegue - 90.000 famiglie in Italia, di cui 20.000 in Lombardia, ulteriormente impoveritesi durante il lockdown, guadagnano qualche mese di tranquillità, mentre affrontano una delle più gravi crisi economiche. Purtroppo però i negozi, i laboratori da cui i titolari traggono la loro fonte di reddito potranno continuare a essere messi all'asta tra l'altro da società domiciliate in paradisi fiscali. Si trovi a questo punto una soluzione non temporanea al problema del debito pregresso, e al debito che si sta creando nella crisi economica che la pandemia si sta lasciando dietro". (segue) (com)