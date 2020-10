Slovacchia: iniziano oggi operazioni per effettuare test di massa per coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate oggi in Slovacchia le operazioni per effettuare test di positività al coronavirus per gran parte della popolazione. I test verranno effettuati in tutto il paese nel fine settimana, con oltre 20 mila medici impegnati e unità militari pronte a sostenere gli sforzi logistici. Il premier slovacco Igor Matovic ha spiegato che tale iniziativa è volta a prevenire la necessità di attuare drastiche misure di contenimento in caso l'epidemia veda un aumento dell'incidenza. Le autorità di Bratislava sperano di poter individuare gli individui già contagiati così da metterli successivamente in quarantena. Nelle ultime 24 ore in Slovacchia sono stati segnalati 2.573 nuovi casi di Covid-19 portando il totale dall'inizio della pandemia a 57.664, con 219 decessi. (Vap)