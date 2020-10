Egitto: ministro Esteri Shoukry incontra a Mosca rappresentante speciale russo Bogdanov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha incontrato a Mosca il viceministro degli esteri russo e rappresentante speciale per il Medio Oriente e l'Africa, Mikhail Bogdanov. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano. Bogdanov guida un gruppo di esperti del ministero degli Esteri russo sulla base delle direttive del ministro Sergej Lavrov impossibilitato ad incontrare l’omologo egiziano dopo essere entrato in quarantena volontaria lo scorso 27 ottobre a seguito di alcuni contatti con persone risultate positive al coronavirus. Secondo quanto riferisce la nota del ministro degli Esteri egiziano, le due parti hanno condotto approfondite consultazioni politiche e discusso una serie di importanti fascicoli bilaterali relativi ai progetti in corso di attuazione nel quadro del partenariato strategico Egitto-Russia, completato dalle fasi esecutive del progetto della Zona industriale russa nel Canale di Suez e la costruzione della centrale nucleare di Dabaa, oltre coordinamento congiunto nella lotta al terrorismo e all'estremismo. (segue) (Cae)