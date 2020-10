Egitto: ministro Esteri Shoukry incontra a Mosca rappresentante speciale russo Bogdanov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro tra Shoukry e Bogdanov si è concentrato sulle principali crisi regionali in particolare Libia, Siria. Il responsabile della diplomazia egiziana ha descritto alla delegazione russa i recenti sforzi dell'Egitto volti a realizzare progressi verso il raggiungimento di una soluzione politica consensuale alla crisi libica con la partecipazione dell'intero popolo libico in conformità con le conclusioni del vertice di Berlino e la risoluzione 2510 del Consiglio di sicurezza. Shoukry ha sottolineato la necessità di opporsi fermamente interventi stranieri che non cercano l'interesse dei libici e utilizzano correnti estremiste e milizie armate per realizzare interessi geo-strategici di parte. Le due parti hanno accolto con favore l'accordo di cessate il fuoco raggiunto nel quadro della Commissione militare mista 5 + 5. (segue) (Cae)