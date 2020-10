Egitto: ministro Esteri Shoukry incontra a Mosca rappresentante speciale russo Bogdanov (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la riunione ha discusso i passaggi necessari per far avanzare il percorso di soluzione politica in Siria in modo da preservare la sovranità e l'integrità territoriale del Paese. In merito, il ministro Shoukry ha indicato che l'Egitto sta compiendo una serie di iniziative in coordinamento con i partner internazionali al fine di risolvere la crisi siriana sulla base della risoluzione n. 2254 del Consiglio di sicurezza, incoraggiando il lavoro del Comitato costituzionale, che si spera possa realizzare progressi nel breve periodo. Inoltre, Shoukry e Bogdanov hanno affrontato modi per rilanciare il percorso del processo di pace israelo-palestinese, in base al quale il ministro Shoukry ha delineato i fondamenti egiziani alla luce del continuo sostegno dell'Egitto alla causa palestinese, e il suo ruolo con le varie parti per promuovere una soluzione giusta e sostenibile che soddisfi le legittime aspirazioni del popolo palestinese. Nei colloqui a Mosca, le due parti hanno scambiato opinioni e valutato gli sviluppi della situazione in Yemen, Libano e Sudan. Shoukry ha anche informato il vice ministro degli Esteri russo sugli ultimi sviluppi nei negoziati in corso sulla Grande diga etiope della rinascita (Gerd) con la partecipazione sia del Sudan che dell'Etiopia. (Cae)