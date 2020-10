Covid: in piazza Duomo a Milano flash mob di Fratelli d'Italia contro dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia Milano questa mattina in piazza Duomo ha organizzato un flash mob contro le misure anti-contagio predisposte dal governo. "Se i medici e tutti gli operatori sanitari sono eroi in questa fase critica per l'Italia - spiega in una nota il coordinatore milanese del partito, Stefano Maullu - non dobbiamo dimenticare quegli eroi che da anni combattono e resistono nonostante tutte le difficoltà. Sono gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, le partite Iva che investono, creano lavoro, rischiano tutti i giorni in un contesto che, invece di agevolarli, li tartassa con tasse e burocrazia. Ecco, in una situazione già difficilissima, le ultime restrizioni hanno le sembianze di veri e propri killer che uccidono il lavoro di tanti Italiani". "Noi - prosegue Maullu - non ci stiamo e diciamo no: questi eroi hanno investito in ogni misura di prevenzione possibile e uccidere oggi il loro lavoro è inaccettabile. Per questo in piazza Duomo a Milano Fratelli d'Italia, con Daniela Santanché, deputati e consiglieri regionali, ha organizzato un flash mob in difesa del lavoro e contro chi vuole ucciderlo. E manterremo alta la guardia per difendere sempre chi lavora". (com)