Covid: Biella, sospensione notturna della Ztl del Piazzo per permettere consegne a domicilio

- Cambia la ZTL del Piazzo, a Biella. Da oggi, sabato 31 ottobre 2020, i varchi sono attivi nella sola fascia oraria da mezzanotte alle cinque del mattino, tutti i giorni compresa la domenica. Il provvedimento, in sanatoria, sarà assunto con una delibera di giunta nella seduta di lunedì. L’ordinanza resterà in vigore finché saranno attive limitazioni ai pubblici esercizi per via del diffondersi del Coronavirus: l’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere i ristoratori del Piazzo per lo svolgimento delle attività di take away e consegna a domicilio. Sul fronte della viabilità #infotrafficBI informa l’arrivo di un cantiere a Chiavazza che comporterà degli inevitabili disagi alla circolazione del quartiere. A partire da lunedì 2 novembre e fino al 17 novembre sarà chiuso al traffico il tratto di strada a senso unico che va dal numero civico 38 di via Rosazza fino a piazza XXV Aprile. Attenzione anche ai divieti di sosta con rimozione forzata in prossimità del cantiere. Lo stop alla circolazione si rende inevitabile per via di interventi di ripristino della sede stradale a seguito di lavori effettuati per conto di E-Distribuzione.(Rpi)