Roma: assembramenti e vendita alcol in minimarket a Casilina, chiuso e multato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un seminterrato di un minimarket in zona Casilina nel quale si consumavano cibi e alcolici senza rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sulle normative anti-contagio: per questo motivo una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale ha chiuso ieri sera l'esercizio, elevando sanzioni per oltre 6 mila euro a carico del titolare. Illeciti per più di 5 mila euro sono stati riscontrati anche in un altro minimarket nel quartiere Montagnola. Sono oltre un centinaio le attività controllate dalle pattuglie nella sola serata di ieri. Nel corso delle verifiche, predisposte dal comando generale per la tutela della salute pubblica, i caschi bianchi della Unità Spe, Sicurezza pubblica ed emergenziale, sono intervenuti in un minimarket in zona Casilina e, durante gli accertamenti di rito, hanno avvertito dei rumori sospetti provenienti dal piano seminterrato. Scoperta una botola, che portava, tramite una scaletta, al piano sottostante, gli agenti sono scesi e hanno trovato una sala con all'interno alcune persone intente a consumare alcolici senza osservare le misure previste per la limitazione del contagio. (segue) (Rer)