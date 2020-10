Roma: assembramenti e vendita alcol in minimarket a Casilina, chiuso e multato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A carico del titolare, un bengalese di 50 anni, sono scattate le contestazioni per mancato rispetto delle regole anti-contagio, per somministrazione irregolare di alcolici e per illeciti legati alla vendita di merce scaduta, mancata esposizione dei prezzi e delle indicazioni sulla provenienza dei prodotti e carenti segnalazioni sui percorsi di entrata e uscita dei clienti all'interno del minimarket. Al termine delle verifiche è stata disposta la chiusura dell'attività per 5 giorni. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso. Più di 5 mila euro di sanzioni e sequestro di merce scaduta e priva di etichettatura anche in un altro minimarket in zona Montagnola. Anche qui gli agenti hanno rilevato diverse irregolarità: inosservanza di alcune prescrizioni anti-contagio, mancata indicazione della provenienza e tracciabilità dei prodotti, alcuni in vendita oltre la data di scadenza e senza l'indicazione dei prezzi. (Rer)