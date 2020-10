Regno Unito: prevista oggi pomeriggio nuova conferenza stampa di Johnson su Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson terrà oggi pomeriggio una conferenza stampa, in cui presumibilmente annuncerà nuove restrizioni da introdurre in Inghilterra per contenere l'epidemia di coronavirus. Lo riferisce l'emittente "Bbc", che già in mattinata aveva dato notizia di un possibile rafforzamento delle misure di contenimento, a partire dalla prossima settimana. Nella conferenza, prevista alle 16 ora di Londra, Johnson sarà affiancato dal capo funzionario sanitario per l'Inghilterra, Chris Whitty, e dal capo dei consiglieri scientifici del governo britannico, Patrick Vallance. (Rel)