Libia: Commissione militare 5+5 si riunisce per la prima nel Paese

- Il Commissione militare congiunto 5+5 tra le parti libiche si riunirà per la prima volta in Libia dal 2 al 4 novembre per un quinto round di colloqui. Lo riferisce una nota della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). L’incontro si terrà nella città di Ghadames, situata vicino al confine con la Tunisia a circa 442 chilometri a sud ovest di Tripoli. Questo round di colloqui arriva dopo la firma di un accordo di cessate il fuoco da parte di entrambe le delegazioni il 23 ottobre a Ginevra e vedrà la partecipazione del rappresentante speciale ad interim del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia Stephanie Williams. Secondo quanto riferisce Unsmil i partecipanti avvieranno discussioni sull'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, anche attraverso l'istituzione di sottocomitati, nonché su un meccanismo di monitoraggio e verifica.(Lit)