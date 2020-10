Sanità: assessore Lazio, con buoni digitali miglioriamo vita celiaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con i buoni digitali che partiranno da domani si semplifica la vita alle persone affette da celiachia che così potranno avere un'ampia scelta dei prodotti e soprattutto eliminare i buoni cartacei che avevano generato anche dei fenomeni distorsivi e a volte anche vere e proprie truffe che il Sistema sanitario ha prontamente segnalato alla Magistratura". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Per la prima volta la tessera sanitaria viene utilizzata, oltre che per comunicare il codice fiscale e per le detrazioni, anche per effettuare degli acquisti - aggiunge -. Con questa nuova modalità si raccoglie inoltre un'indicazione del Consiglio regionale".(Com)