Artena: assessore Sanità Lazio, da Asl Roma 6 sospensione dottor Angelini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Asl Roma 6 mi ha comunicato che già nella giornata di ieri è stata deliberata la sospensione cautelare ai sensi dell'articolo 74 del Ccnl dal servizio con contestuale sospensione dell'incarico dirigenziale e privazione della retribuzione a favore del dipendente dottor Angelini Felicetto, riservandosi l'adozione di eventuali altre determinazioni in esito all'acquisizione di notizie ulteriori da parte dell'Autorità giudiziaria nell'ambito dei provvedimenti cautelari disposti nei suoi confronti nella sua qualità di sindaco del Comune di Artena. La delibera, approvata nella giornata di ieri, è immediatamente esecutiva". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)