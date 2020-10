Cultura: Museo egizio Milano verso riallestimento, grazie ad art bonus da 1,3 milioni di Fondazione Cariplo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione egizia del Civico museo archeologico all'interno del Castello Sforzesco di Milano cambierà faccia. La giunta comunale ha approvato le linee guida per l'affidamento dell'appalto di fornitura e servizi necessario per il riallestimento, resosi necessario - spiega una nota di Palazzo Marino - per valorizzare la collezione con un allestimento di impatto visivo arricchito da supporti didattici anche multimediali all'avanguardia. Il progetto prevede inoltre il superamento delle barriere architettoniche che impedivano l'accesso in sicurezza. Mantenendo invariati gli elementi costruttivi delle sale viscontee, l'allestimento del museo vedrà una rimodulazione di tutte le sezioni tematiche con la predisposizione di teche espositive su misura, dell'impianto di illuminazione generale e integrato nelle vetrine, la realizzazione dei supporti per la grafica e delle postazioni multimediali, oltre che il riallestimento della zona di ingresso. La spesa complessiva per l'affidamento di fornitura e lavori (appalto misto) è di 1.300.000 euro ed è finanziata grazie al contributo di Fondazione Cariplo tramite "Art bonus" a sostegno degli interventi per la valorizzazione del Castello Sforzesco. L'intervento potrà avere inizio nella seconda metà del 2021, dal momento che le sale viscontee in primavera saranno occupate dall'allestimento della mostra "Il corpo e l'anima, da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento" - esposizione curata in tandem da Castello Sforzesco e Museo del Louvre e attualmente allestita a Parigi - che sarà aperta al pubblico dal 5 marzo al 6 giugno 2021. (segue) (com)