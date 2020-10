Cultura: Museo egizio Milano verso riallestimento, grazie ad art bonus da 1,3 milioni di Fondazione Cariplo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Museo egizio, o meglio la sezione egizia del Civico museo archeologico, è uno dei musei del Castello più visitati di sempre, soprattutto dagli studenti. La collezione egizia milanese vanta una lunga storia: i primi materiali giunsero a Milano negli anni venti dell'Ottocento e fu esposta al pubblico per la prima volta in un percorso permanente nel 1973 nel sotterraneo del cortile della Rocchetta. L'esposizione venne poi riallestita all'inizio del 2003, in occasione della riorganizzazione degli spazi dell'intero Castello, nelle sale viscontee, dove sarà riesposta. Passata al Comune di Milano, come il resto delle collezioni artistiche e archeologiche di proprietà statale nel 1.900, la raccolta egizia milanese si è arricchita nel corso del tempo grazie agli scavi condotti negli anni trenta del Novecento da Achille Vogliano nel Fayyum, alle donazioni di privati e collezionisti, e in virtù di acquisizioni mirate, contando attualmente circa 3.000 reperti, tra cui autentici capolavori, come il corredo funerario di Peftauajaset e una statua di Osiride in bronzo, ora visibili nella mostra temporanea "Sotto il cielo di Nut. Egitto divino", allestita presso il Museo archeologico di corso Magenta. (com)