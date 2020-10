Grecia: introdotto stato di emergenza di sei mesi sull'isola di Samo dopo il sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'isola di Samo, in Grecia, è stato dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi a seguito del forte terremoto di ieri. Lo ha annunciato oggi il Segretariato generale della Protezione civile della Grecia, come riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Due adolescenti sono deceduti ieri a causa del sisma, che ha colpito anche la costa turca sul Mar Egeo. Lo stato di emergenza resterà in vigore fino al 30 aprile prossimo. In Turchia sono morte 26 persone, e oltre 800 rimaste ferite, soprattutto nella città di Smirne. (segue) (Gra)