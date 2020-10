Roma 2021: Pedica (Pd) a Di Maio, nella Capitale coalizione impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di Maio torna a dire che è doveroso costruire una coalizione nelle città dove si andrà a votare. A Roma se la scordi, è impossibile". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica della minoranza del Pd. "Per quanto mi riguarda - aggiunge -, non c'è spazio per alcun accordo con né con Raggi e né senza Raggi. Presentarsi alle prossime elezioni a braccetto con chi ha messo in ginocchio la Capitale è uno schiaffo in faccia a tutti i romani che ci chiedono un'alternativa. In ogni caso, ai vertici del mio partito torno a ripetere una cosa - sottolinea -, prima di farci tentare da una assurda alleanza con il M5s facciamo un referendum tra gli iscritti e vediamo cosa esce fuori. Non si può calare dall'alto una decisione del genere. Il nostro popolo non ce lo perdonerebbe". (Com)