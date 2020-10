India: settori industriali “core”, contrazione attenuata a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contrazione degli otto settori “core” dell’industria indiana – carbone, petrolio greggio, gas naturale, prodotti raffinati, fertilizzanti, acciaio, cemento, elettricità – si è attenuata a settembre, scendendo allo 0,8 per cento, dopo il 7,3 per cento di agosto. L’attenuazione è stata determinata soprattutto da un robusto rimbalzo della produzione di carbone, del 21 per cento, aiutato da un’inversione di tendenza nell’energia elettrica, con una crescita del 3,7 per cento, e nella siderurgia, 0,9 per cento. Segni negativi per gli altri settori, in particolare per il cemento, dato che l’attività edile non è ancora tornata ai livelli precedenti l’emergenza coronavirus. (Inn)