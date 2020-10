Covid: M5s su intesa Raggi-Federalberghi, esempio da seguire per isolamento asintomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' l'ambito familiare uno dei contesti più a rischio di contagio. Proprio per questo la sindaca di Roma Virginia Raggi e il Presidente Nazionale di Federalberghi Bernabò Bocca hanno scritto al presidente del Consiglio Conte e al presidente della Regione Lazio Zingaretti per rendere disponibili le strutture alberghiere di Roma e ospitare pazienti asintomatici, paucisintomatici e le persone in quarantena", scrivono in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle della Commissione Salute e Affari Sociali. "Un'intesa che consentirebbe di isolare dai loro familiari e conviventi i soggetti positivi al Covid in quei casi in cui le abitazioni non consentissero un effettivo isolamento. Un esempio che si può seguire anche in altre città dove la crescita del contagio è ancora più rapida, grazie anche alle risorse che il Governo destina straordinariamente alle imprese economiche in difficoltà, come già fatto nella prima fase della pandemia. Ciò consentirebbe di contenere la diffusione del virus e di alleggerire la pressione sugli ospedali", concludono i deputati M5s. (Rin)