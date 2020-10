Export: sottosegretario Di Stefano, bene crescita a settembre 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi dati ci dicono chiaramente una cosa, il sistema economico italiano è solido e strutturato e necessita esclusivamente di un accompagnamento all’estero all’altezza, che si basi sulla semplificazione e l’accesso a nuovi strumenti digitali e di finanza agevolata. Per questo abbiamo messo a punto, in questi mesi, tutte le opzioni che sottendono al Patto per l’Export di cui questi numeri sono sicuramente, almeno in parte, frutto. Dobbiamo continuare così, con un continuo confronto degli attori economici italiani, ed è proprio per questo che, da lunedì 2 novembre, ho riconvocato i tavoli settoriali con le associazioni di categoria, come feci ad aprile scorso, per aggiornare gli strumenti e raccogliere i feedback della loro esecuzione. Avanti così", si legge nel post di Di Stefano. (Res)