Covid: Mulè (FI), raccolto coro di proteste, che aspetta il governo?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia non ha raccolto solo il grido di dolore delle categorie ma in una settimana di incontri voluti dai dipartimenti del movimento ha raccolto un coro trasversale al mondo produttivo che ripete la stessa nota: non ci siamo, così non va. Baristi, ristoratori, aziende di catering, associazioni sportive, palestre, piscine, aziende dell'agroalimentare, mondo delle disabilità, centri commerciali, scuola... ripetono tutti la stessa cosa e non per egoismo o perché pretendono troppo: chiedono il minimo indispensabile per non dare il colpo di grazia alle aziende già penalizzate e colpite dal lockdown". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e responsabile dipartimenti Covid del movimento azzurro. "Per questo - aggiunge - alla vigilia dell'inizio del cammino del 'decreto Ristori' noi rilanciamo quelle che non sono richieste di parte ma richieste di un pezzo significativo del Paese che non può essere abbandonato. Fermo restando che alla vigilia di decisioni che si preannunciano ancora dolorose il governo continua a stare in silenzio, Conte continua a non dare il segnale che tutti si attendono e cioè l'avvio di un percorso di condivisione che mette in testa l'interesse del Paese piuttosto che i giochi di piccolo cabotaggio della maggioranza. Noi - conclude - siamo sempre qui, ma non vediamo nessuno allungare la mano." (Com)