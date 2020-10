Covid: Giacomoni (FI), ok cabina di regia, si parta da risarcimenti immediati e certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia da tempo sostiene un coinvolgimento reale delle opposizioni nell'elaborazione delle misure per fare fronte alla crisi economica e sociale causata dalla pandemia da Covid-19. Il ministro Di Maio ha ipotizzato una cabina di regia in Parlamento con le opposizioni? Ben venga". Così il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Si realizzi quanto prima e si focalizzi l'attenzione innanzitutto sull'immediato, che per Forza Italia si declina in: risarcire subito e integralmente le categorie penalizzate dalla restrizioni. I soldi ci sono, a partire proprio dai 15 miliardi di euro non spesi dell'ultimo scostamento di bilancio". "L'esecutivo – prosegue l'esponente azzurro – ha il dovere di ascoltare il grido di dolore lanciato dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani e intervenga subito anche a favore delle oltre 100 mila imprese del settore della ristorazione che risultano inspiegabilmente escluse dagli indennizzi previsti con il Decreto ristori. In questo momento non sono più giustificabili ritardi e dimenticanze. Non si deve lasciare indietro nessuno", conclude. (Com)