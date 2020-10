Mes: Di Maio, bilancio dell’Italia non è in emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell’Italia non è in emergenza. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo oggi al “Festival dell’ottimismo” organizzato dal quotidiano “Il Foglio”, rispondendo ad una domanda sull’eventuale utilizzo del Meccanismo europeo di stabilità (Mes). "Sul Mes rispondo come il ministro Gualtieri, che il guadagno è di 300 milioni, cioè la differenza sugli interessi. Abbiamo sempre detto che potevamo accedere al Mes in caso Di emergenza del bilancio del Paese, se non lo facciamo vuol dire che il nostro bilancio non è in emergenza", ha dichiarato Di Maio, ricordando come i buoni risultati dell’export del primo trimestre.(Res)